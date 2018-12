Policjanci zlikwidowali plantację konopi indyjskich, zabezpieczyli narkotyki i zatrzymali podejrzanych Data publikacji 14.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Śródmiejscy kryminalni przy współpracy z prokuraturą rejonową Warszawa Wola zatrzymali 2 osoby podejrzane o posiadanie znacznej ilości marihuany, handel nią, uprawę konopi indyjskich i posiadanie wyposażenia wspomagającego ich wzrost. Rodzinny „biznes” prowadził ojciec z synem. Policjanci zabezpieczyli ponad 80 krzewów, specjalistyczny sprzęt do uprawy konopi, około 8 kilogramów marihuany oraz pieniądze pochodzące z przestępstwa. Bartoszowi Z. i Witoldowi Z. zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii grozi teraz do 12 lat pozbawienia wolności.

Na trop tego przestępczego procederu wpadli policjanci ze śródmiejskiego wydziału operacyjno-rozpoznawczego. To ich wytężona praca, wielotygodniowe obserwacje i ustalenia poza procesowe oraz ścisła współpraca na każdym etapie tego śledztwa z prokuraturą rejonową Warszawa Wola doprowadziły do zdemaskowania rodzinnego „biznesu” prowadzonego na dużą skalę przez ojca i syna.

Działania policjantów zajmujących się tą sprawą z uwagi na różne lokalizacje obiektów będących w zainteresowaniu kryminalnych były prowadzone dwutorowo. Tak też zaplanowane zostały wszystkie szczegóły dotyczące akcji zatrzymania osób zamieszanych w to przestępstwo.

W tym samym czasie policjanci wkroczyli do jednego z mieszkań w Warszawie oraz na teren posesji w województwie wielkopolskim. W stolicy zatrzymany został 31-letni Bartosz Z. W jego mieszkaniu kryminalni znaleźli i zabezpieczyli 10 zgrzewek zapakowanej próżniowo i gotowej do sprzedaży marihuany o łącznej wadze ponad kilograma brutto, co stanowi około 1000 porcji handlowych. Turystyczną torbę z towarem wcześniej przywiózł samochodem ojciec Bartosza Z. Ponad to na poczet przyszłych kar policjanci w mieszkaniu 31-latka zabezpieczyli ponad 16000 złotych pochodzących z przestępstwa.

W Wielkopolsce natomiast zatrzymany został 52-letni Witold Z. W piwnicach domu policjanci ujawnili kompleksową i w pełni zautomatyzowaną uprawę ponad 80 krzewów konopi indyjskich w różnej fazie wzrostu. Kryminalni zabezpieczyli także worki i pojemniki z około 7 kilogramami gotowego do dystrybucji suszu marihuany oraz na poczet przyszłych kar 18000 złotych pochodzące z przestępstwa.

Role w tym rodzinnym procederze były ściśle podzielone. Ojciec zajmował się uprawą krzewów, ich późniejszą obróbką i dostarczaniem do Warszawy gotowej już do sprzedaży marihuany. Do syna i należała natomiast dystrybucja towaru w stolicy.

Jak ustalili policjanci rodzinny biznes „kręcił się”, od 8 lat. Przez ten czas mężczyźni mogli wprowadzić na rynek nawet 30 kilogramów marihuany tj. 30 tysięcy porcji handlowych. Z upływem czasu dokupowane były kolejne urządzenia wspierające wzrost roślin a uprawa powiększała się. Na starcie syn pomagał ojcu w uruchomieniu i prowadzeniu uprawy, potem mężczyźni podzielili się już zadaniami. Kres temu wszystkiemu położyli policjanci ze Śródmieścia.

Obaj zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury rejonowej Warszawa Wola gdzie postawiono im zarzuty. Zarówno 52-letni Witold W. jak i 31-letni Bartosz Z. odpowiedzą za posiadanie znacznej ilości narkotyków, handel nimi, uprawę konopi indyjskich oraz posiadanie wyposażenia wspomagającego ich wzrost.

Na wniosek śledczych sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu mężczyzn na 3 miesiące. Za te przestępstwa może im teraz grozić nawet 12 lat pozbawienia wolności.

rsz.

Zlikwidowana przez policjantów plantacja konopi indyjskich

Zlikwidowana przez policjantów plantacja konopi indyjskich

Zlikwidowana przez policjantów plantacja konopi indyjskich



Zlikwidowana przez policjantów plantacja konopi indyjskich

Zlikwidowana przez policjantów plantacja konopi indyjskich

Zlikwidowana przez policjantów plantacja konopi indyjskich



Zlikwidowana przez policjantów plantacja konopi indyjskich

Zlikwidowana przez policjantów plantacja konopi indyjskich

Zlikwidowana przez policjantów plantacja konopi indyjskich



Zlikwidowana przez policjantów plantacja konopi indyjskich

Mężczyzna podejrzany o przestępstwa narkotykowe

Mężczyzna podejrzany o przestępstwa narkotykowe